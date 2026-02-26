Unfall

Dossenheim: Zwei Verletzte bei Unfall an K 4142

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall an der Einmündung K 4142 zur K 4243 verletzt worden.

Bei den beteiligten Pkw lösten die Airbags aus - die Fahrerinnen wurden verletzt. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Bei den beteiligten Pkw lösten die Airbags aus - die Fahrerinnen wurden verletzt. (Symbolfoto)
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Dossenheim: Betrunkene Opel-Fahrerin nach Unfall am Bahnhof verletzt 
B3 stundenlang gesperrt

Dossenheim: Betrunkene Opel-Fahrerin nach Unfall am Bahnhof verletzt 

Die 52-Jährige krachte in der Nähe des Bahnhofs gegen einen Ampelmast und wurde dabei verletzt. Sie stand wohl unter Alkoholeinfluss. Die B3 in Dossenheim war zwischenzeitlich voll gesperrt.

05.02.2026

Unfall bei Schriesheim: Auto fliegt über Leitplanke
Blaulicht

Unfall bei Schriesheim: Auto fliegt über Leitplanke

Auch auf der BAB 5 bei Dossenheim und an der Ladenburger Kreuzung Boveristraße / Benzstraße hat es gekracht.

11.09.2024

Drei Personen schwer verletzt
Hemsbach

Drei Personen schwer verletzt

An der Autobahnanschlussstelle Hemsbach ereignet sich ein folgenschwerer Unfall.

17.09.2023

Unfall in Mörlenbach: Mann aus Fürth lebensgefährlich verletzt
Unfall

Unfall in Mörlenbach: Mann aus Fürth lebensgefährlich verletzt

In Mörlenbach kollidiert am Donnerstagmorgen ein Motorrad mit einem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

07.09.2023

Darmstadt-Dieburg

Zwei Autofahrerinnen bei Unfall schwer verletzt

25.03.2023