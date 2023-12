Einbruch in Viernheimer Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Charlie-Chaplin-Allee geriet am Dienstag gegen 19.10 Uhr in das Visier von Einbrechern. Die Täter brachen die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Zimmer. Ihnen fiel hierbei Schmuck in die Hände. Nachdem sie bei der Tat offenbar von einer Bewohnerin des Hauses gestört wurden, flüchteten sie unerkannt.