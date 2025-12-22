Bild
Kriminalität

Einbruchserie in Bensheim - Polizei ermittelt

Uhren, Schmuck und mindestens fünf Tannenbäume: Diebe und Einbrecher haben in den vergangenen Bensheim unsicher gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Bensheim. Kriminelle haben in den vergangenen Tagen in Bensheim mehrere Einbrüche verübt. Nach Angaben der Polizei brachen Unbekannte am Freitag gewaltsam in eine Wohnung in der Karl-Schäfer-Straße ein und entwendeten Geld. Am Berliner Ring verschafften sich Diebe am Samstag Zugang zu einem Weihnachtsbaumverkauf und stahlen mindestens fünf Tannenbäume. Am selben Tag hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Rheinstraße auf und klauten dort Geld, Uhren und Schmuck.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In einer Gartenkolonie im Bereich der Heidelberger Straße wurden zudem fünf Hütten aufgebrochen. Die Kriminellen erbeuteten unter anderem einen Rasentrimmer, eine Kettensäge und weitere Gartenwerkzeuge. Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler des Kommissariats Heppenheim 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 oder die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Einbrecher steigen über Balkone in Wohnungen ein
Kriminalität

Mannheim: Einbrecher steigen über Balkone in Wohnungen ein

Einbrecher haben am Donnerstag den Mannheimer Stadtteil Gartenstadt unsicher gemacht. Insgesamt sechs Wohnungen sollen sie aufgebrochen und durchsucht haben.

19.12.2025

Einbruch in Bensheim: Täter stehlen Geld, Schuhe und Uhren
Zeugen gesucht

Einbruch in Bensheim: Täter stehlen Geld, Schuhe und Uhren

Unbekannte Täter drangen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße ein und stahlen Geld, Schuhe und Uhren. Die Kripo Heppenheim bittet um Hinweise

07.11.2025

Bensheim: Über Balkon eingestiegen - Einbrecher erbeuten Schmuck
Zeugen gesucht

Bensheim: Über Balkon eingestiegen - Einbrecher erbeuten Schmuck

Einbrecher steigen über den Balkon in ein Einfamilienhaus ein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

16.06.2025

Bensheim: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Haus 
Zeugen gesucht

Bensheim: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Haus 

Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Mehrfamilienhaus in Bensheim eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

27.03.2025

Zwei Wohnungseinbrüche in Heppenheim und zwei in Bensheim an einem Tag
Heppenheim

Zwei Wohnungseinbrüche in Heppenheim und zwei in Bensheim an einem Tag

Gleich zwei Einbrüche fanden am Donnerstag sowohl Heppenheim als auch in Bensheim-Auerbach statt.

09.02.2024