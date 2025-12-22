Einbruchserie in Bensheim - Polizei ermittelt
Uhren, Schmuck und mindestens fünf Tannenbäume: Diebe und Einbrecher haben in den vergangenen Bensheim unsicher gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.
Bensheim. Kriminelle haben in den vergangenen Tagen in Bensheim mehrere Einbrüche verübt. Nach Angaben der Polizei brachen Unbekannte am Freitag gewaltsam in eine Wohnung in der Karl-Schäfer-Straße ein und entwendeten Geld. Am Berliner Ring verschafften sich Diebe am Samstag Zugang zu einem Weihnachtsbaumverkauf und stahlen mindestens fünf Tannenbäume. Am selben Tag hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Rheinstraße auf und klauten dort Geld, Uhren und Schmuck.
In einer Gartenkolonie im Bereich der Heidelberger Straße wurden zudem fünf Hütten aufgebrochen. Die Kriminellen erbeuteten unter anderem einen Rasentrimmer, eine Kettensäge und weitere Gartenwerkzeuge. Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler des Kommissariats Heppenheim 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 oder die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen. (heh)