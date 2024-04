Eine Welt ohne Worte

Beim Heimspieltag der Bensheimer Flames gegen die HSG Bad Wildungen Vipers im März 2024 ist die Halle bis auf den letzten Satz belegt. Die Flames sind die Nummer eins im Hessen-Handball und das Derby gegen die Bad Wildungen Vipers wurde ein gigantischer Erfolg. Mittendrin im Jubel sitzt an diesem Tag ein kleiner blonder Junge. Oskar. Der Vierjährige ist irritiert vom Lärm, vom Trubel und der Aufmerksamkeit, die seine Mutter Anja Ernsberger an diesem Tag von allen Seiten bekommt. Lieber hält er sich da an seinen mitgebrachten Spielzeugautos und seiner Bonus-Mama Hanna fest. Oskar mag eigentlich keinen Lärm und so viele Menschen auf einmal liegen im auch nicht. Oskar ist im Autismus-Spektrum und bei diesem Spieltag geht es um ihn. Denn Oskar braucht Hilfe.