Eppelheim: Unfall zwischen Straßenbahn und E-Scooter-Fahrerin
In Eppelheim sind eine Straßenbahn und ein E-Scooter zusammengestoßen. Polizei und Rettungsdienst sind im Bereich der Hauptstraße im Einsatz.
Eppelheim. Eine E-Scooter-Fahrerin und eine Straßenbahn sind am Freitagmittag in Eppelheim zusammengestoßen. Laut Polizeimeldung sind Einsatzkräfte im Bereich Hildastraße/Hauptstraße/Mozartstraße vor Ort. Nähere Informationen zum Unfall und möglichen Verletzungen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet. (sig)