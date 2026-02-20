Rettungskräfte im Einsatz

Eppelheim: Unfall zwischen Straßenbahn und E-Scooter-Fahrerin

In Eppelheim sind eine Straßenbahn und ein E-Scooter zusammengestoßen. Polizei und Rettungsdienst sind im Bereich der Hauptstraße im Einsatz.

Ein E-Scooter und eine Straßenbahn sind am Freitagmittag in einen Unfall verwickelt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ein E-Scooter und eine Straßenbahn sind am Freitagmittag in einen Unfall verwickelt (Symbolbild).

Eppelheim. Eine E-Scooter-Fahrerin und eine Straßenbahn sind am Freitagmittag in Eppelheim zusammengestoßen. Laut Polizeimeldung sind Einsatzkräfte im Bereich Hildastraße/Hauptstraße/Mozartstraße vor Ort. Nähere Informationen zum Unfall und möglichen Verletzungen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet. (sig)

