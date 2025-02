Erbach: 18-Jähriger von vier Männern geschlagen und bestohlen

Erbach. Ein 18-Jähriger ist vergangene Woche von vier jungen Männern geschlagen und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Werner-von Siemens-Straße, im Bereich des Mümlingtal-Radwegs in Erbach zu dem Vorfall. Der 18 Jahre alte Mann wurde bei dem Angriff an der Hand verletzt, weshalb er anschließend einen Arzt aufsuchte. Die Kriminellen flüchteten mit der Beute vom Tatort - der 18-Jährige wendete sich erst einige Tage später an die Polizei.