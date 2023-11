Erste-Hilfe-Kurse für die Seele

Das Thema psychische Gesundheit nimmt an Relevanz deutlich zu. Wie eine Arbeitgeber-Studie der Techniker Krankenkasse zeigt, geben 38,5 Prozent der befragten Geschäftsführenden, Gesundheitsverantwortlichen und Personalerinnen und Personaler an, dass psychische Belastungen am Arbeitsplatz wie Burnout, Überforderung und Depressionen bereits jetzt eine große Bedeutung in ihren Unternehmen haben.