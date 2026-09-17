Großeinsatz der Feuerwehr

Feuerwehr löscht Brand auf einem Mannheimer Recyclinghof

80 Feuerwehrleute bekämpfen in der Nacht einen Brand auf einem Recyclinghof. Noch ist vieles unklar.

Die Feuerwehr bittet Anwohnerinnen und Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr bittet Anwohnerinnen und Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Ein Brand auf einem Recyclinghof in Mannheim hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer auf der Friesenheimer Insel im Stadtteil Neckarstadt-West mit Hilfe von zwei Drehleitern und mehreren Wasserwerfern in der Nacht löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch ein Feuerlöschboot war demnach im Einsatz. 

Eine Warnung der Feuerwehr an Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wohngebiete, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimageräte auszuschalten, wurde nach dem Beenden des Einsatzes aufgehoben. In den Bereichen Jungbusch und Mannheim-Innenstadt soll es zu Geruchsbelästigungen gekommen sein. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens, zur Brandursache sowie zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor.

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