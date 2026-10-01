Feuer im Mannheimer Hafen gelöscht – Entwarnung für Anwohner
Rauch und Gestank bis über die Stadtgrenzen hinaus: In der Nacht konnte die Feuerwehr den Brand im Mannheimer Hafengebiet löschen.
Mannheim. (dpa/lsw) Nach dem Brand auf einem Schrottplatz im Mannheimer Hafengebiet hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in der Nacht löschen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.
Das Feuer war am Mittwochmorgen ausgebrochen. Eine große Rauchwolke zog über die Stadt. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Verletzten vor Ort behandelt, eine weitere medizinische Betreuung soll nicht erforderlich gewesen sein. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot vor Ort. Bis in die Nacht wurden kleinere Brandherde gezielt gelöscht.
Bewohner in der gesamten Stadt waren gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Menschen sollten das betroffene Gebiet im Stadtteil Neckarstadt-West meiden, Autofahrer den Bereich großräumig umfahren. Am Abend gab es dann Entwarnung.
Ursache unklar
Die genaue Ursache des Brandes war zunächst unklar. Laut Feuerwehr war am Vormittag ein Haufen mit Metallschrott, dem auch Kunststoff und Textilien beigegeben waren, in Brand geraten. Einsatzkräfte machten Messungen im Mannheimer Stadtgebiet sowie in den umliegenden Gemeinden, um eine Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen. Der Brandgeruch sei bis über die Stadtgrenzen hinaus wahrnehmbar gewesen, sagte ein Sprecher.