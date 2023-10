Freisprüche im Prozess um massenhafte Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen

In seiner Urteilsbegründung kehrte der Vorsitzende Richter Andreas Lindenthal noch einmal ganz an den Anfang des Verfahrens zurück. „Nicht alles, was zum Himmel stinkt, muss strafbar sein“, hatte er am 18. Juli an selber Stelle noch gesagt. Dieser Satz habe sich nun in der Hauptverhandlung bewahrheitet. Und so ging am Mittwoch vor der Großen Wirtschaftskammer des Mannheimer Landgerichts der Prozess um Bestechung und Bestechlichkeit im Zusammenhang mit der massenhaften Ausstellung von Kurzzeitkennzeichen in der Zulassungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch mit Freisprüchen in den wesentlichen Anklagepunkten zu Ende. Angeklagt waren ein Heidelberger Geschäftsmann und zwei ehemalige leitende Beamtinnen der Wieslocher Zulassungsstelle.