Frost kommt zurück nach Heidelberg und in den Rhein-Neckar-Kreis 

Nach frühlingshaft mild kommt am Donnerstagabend wieder der Frost.

Ab Donnerstagabend ist im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg mit vereisten Scheiben zu rechnen. (Symbolfoto) Foto: Gabriel Schwab
Ab Donnerstagabend ist im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg mit vereisten Scheiben zu rechnen. (Symbolfoto)
Warnung vor Frost, Glätte und Windböen in der Region 
Bergstraße/Odenwald

Warnung vor Frost, Glätte und Windböen in der Region 

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Frost, Glätte und Windböen in der Region.

01.01.2026

Bergstraße/Rhein-Neckar: DWD warnt vor Glatteis und Frost
Wetter

Bergstraße/Rhein-Neckar: DWD warnt vor Glatteis und Frost

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Frost und Glätte an der Bergstraße und im Rhein-Neckar-Kreis.

17.11.2025

Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Nebel
Eingeschränkte Sicht

Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Nebel

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Nebel in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.

08.10.2025

Im Südwesten wird es heiter bis wolkig – nachts droht Frost
Wettervorhersage

Im Südwesten wird es heiter bis wolkig – nachts droht Frost

Sonnige Aussichten am Tag, frostige Überraschungen in der Nacht: So wird das Wetter Richtung Wochenende im Südwesten.

01.10.2025

Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Gewitter
Deutscher Wetterdienst

Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Gewitter

Erneut Warnung vor starkem Gewitter im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg.

02.06.2025