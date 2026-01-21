Bild
Sicht teils stark eingeschränkt

Rhein-Neckar-Kreis: DWD warnt vor starkem Nebel 

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Donnerstagvormittag vor dichtem Nebel im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg. Autofahrer sollten besonders vorsichtig sein.

Nebel (Symbolbild) Foto: Fritz Kopetzky
Nebel (Symbolbild)

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochabend eine amtliche Warnung vor Nebel für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg herausgegeben. Die Warnung gilt seit 18.26 Uhr und voraussichtlich bis Donnerstag, 11 Uhr.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Laut DWD kann es örtlich zu starken Sichteinschränkungen kommen. Besonders im Straßenverkehr ist erhöhte Vorsicht geboten. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit anpassen und mit längeren Bremswegen rechnen. Auch Fußgänger und Radfahrer sollten aufmerksam unterwegs sein.

Die Warnung hat die niedrigste Warnstufe, dennoch können sich die Sichtverhältnisse vor allem in den Nacht- und Morgenstunden rasch verschlechtern. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frost kommt zurück nach Heidelberg und in den Rhein-Neckar-Kreis 
Wetterdienst

Frost kommt zurück nach Heidelberg und in den Rhein-Neckar-Kreis 

Nach frühlingshaft mild kommt am Donnerstagabend wieder der Frost.

15.01.2026

Bergstraße/Rhein-Neckar: DWD warnt vor Glatteis und Frost
Wetter

Bergstraße/Rhein-Neckar: DWD warnt vor Glatteis und Frost

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Frost und Glätte an der Bergstraße und im Rhein-Neckar-Kreis.

17.11.2025

Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Nebel
Eingeschränkte Sicht

Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Nebel

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Nebel in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.

08.10.2025

Wetter

Rhein-Neckar: DWD warnt vor starkem Gewitter am Donnerstag 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Gewitter im Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtgebiet Heidelberg am Donnerstagnachmittag.

26.06.2025

Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Gewitter
Deutscher Wetterdienst

Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Gewitter

Erneut Warnung vor starkem Gewitter im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg.

02.06.2025