Rhein-Neckar-Kreis: DWD warnt vor starkem Nebel
Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Donnerstagvormittag vor dichtem Nebel im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg. Autofahrer sollten besonders vorsichtig sein.
Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochabend eine amtliche Warnung vor Nebel für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg herausgegeben. Die Warnung gilt seit 18.26 Uhr und voraussichtlich bis Donnerstag, 11 Uhr.
Laut DWD kann es örtlich zu starken Sichteinschränkungen kommen. Besonders im Straßenverkehr ist erhöhte Vorsicht geboten. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit anpassen und mit längeren Bremswegen rechnen. Auch Fußgänger und Radfahrer sollten aufmerksam unterwegs sein.
Die Warnung hat die niedrigste Warnstufe, dennoch können sich die Sichtverhältnisse vor allem in den Nacht- und Morgenstunden rasch verschlechtern. (tak)