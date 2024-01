Wie die Polizei berichtet, wurde eine 74-jährige Fußgängerin am Montagabend gegen 19.30 Uhr von einem Pkw erfasst. An der Kreuzung Kirchheimer Weg / Ilse-Krall-Straße querte die 74-Jährige bei Grünlicht den dortigen Fußgängerüberweg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 48-jährige BMW-Fahrerin die Ilse-Krall-Straße und bog anschließend, ebenfalls bei Grünlicht, nach links in südliche Richtung ab. Hierbei übersah sie nach Polizeiangaben die Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde die 74-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Straße.