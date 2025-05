Heidelberg: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Heidelberg. Eine Frau ist an der Haltestelle Campus in Heidelberg von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, kommt es deshalb in der Bergheimer Straße zu einem Einsatz. Über die Schwere der Verletzungen und die genaue Unfallursache liegen noch keine weiteren Informationen vor. (heh)