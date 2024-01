Geständnisse im Prozess um Vergewaltigung einer 17-Jährigen

Den beiden 2003 und 2004 geborenen Männern wird vorgeworfen, die junge Frau am 8. Juli 2023 in einer Parkanlage gemeinsam vergewaltigt zu haben. Die zur Tatzeit 18 und 19 Jahre alten Männer sollen die Geschädigte zunächst am Adenauerplatz angesprochen haben und wurden abgewiesen. Dennoch sollen sie die Jugendliche bis in den Park an der Stadtbücherei verfolgt und dort trotz heftiger Gegenwehr auf den Boden gedrückt und sexuell missbraucht haben.