Nach Anschlagsplänen: Mutmaßliche Islamisten legen Geständnis ab

Im Prozess gegen mutmaßliche Islamisten vor dem Landgericht Heilbronn haben die drei Angeklagten am Freitag Geständnisse abgelegt. Unter ihnen ist auch ein junger Deutschtürke aus Weinheim, der gemeinsam mit einem damals 25-Jährigen aus Bad Friedrichshall im Mai einen Anschlag auf jüdische Einrichtungen in Heidelberg oder Frankfurt geplant haben soll. Ein potenzielles Ziel soll die Heidelberger Synagoge gewesen sein, was einen Aufschrei nicht nur unter den jüdischen Bürgern der Stadt auslöste.