Anschlag auf Synagogen-Besucher geplant? 18-Jähriger in Haft

Er wollte mutmaßlich Menschen in einer Synagoge töten und zum «Märtyrer» werden: Nun sitzt ein 18-Jähriger in Haft. Landesinnenminister Strobl spricht von mörderischen Plänen in «kranken Gehirnen».