Weinheim

Nach Anschlagsplänen auf Synagoge: Anklage gegen Weinheimer (18) erhoben

Der 18-Jährige plante gemeinsam mit einem 25-Jährigen, einen islamistisch motivierten Terroranschlag auf eine jüdische Einrichtung entweder in Heidelberg oder in Frankfurt zu verüben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.