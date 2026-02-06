Halt geben, wenn niemand da ist - Ehrenamtliche Vormünder im Rhein-Neckar-Kreis gesucht
Wenn Eltern ausfallen, darf ein Kind nicht allein bleiben. Ehrenamtliche Vormünder übernehmen Verantwortung, treffen wichtige Entscheidungen und begleiten junge Menschen durch prägende Lebensphasen. Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dazu finden jetzt Informationsabende in Weinheim und Sinsheim statt.
Region. Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises sucht engagierte Persönlichkeiten, die bereit sind, eine ehrenamtliche Vormundschaft für Kinder oder Jugendliche zu übernehmen. Um Interessierten einen umfassenden Einblick in diese verantwortungsvolle Aufgabe zu ermöglichen, finden in Kürze zwei Informationsabende an den Standorten Sinsheim und Weinheim statt.
Wenn Eltern aufgrund von Krankheit, Tod oder fehlender Erziehungsfähigkeit die elterliche Sorge nicht ausüben können, bestellt das Familiengericht eine Vormundin oder einen Vormund. Dies betrifft auch minderjährige Ausländerinnen und Ausländer, die ohne sorgeberechtigte Bezugsperson nach Deutschland eingereist sind.
Ehrenamtliche Vormünder bringen wertvolle Lebenserfahrung, persönliche Stärken und berufliche Kompetenzen mit, die jungen Menschen Orientierung geben und sie in wichtigen Lebensphasen unterstützen können. Eine spezielle Ausbildung ist nicht erforderlich: Die Koordinationsstelle Vormundschaft des Jugendamtes bereitet Interessierte sorgfältig auf ihre Aufgabe vor und begleitet sie während der gesamten Dauer der Vormundschaft.
Ziel ist die Betreuung eines jungen Menschen – oder zweier Geschwister –, ohne dass diese im Haushalt der Vormundin oder des Vormunds leben. Seit 2023 unterstützt die Koordinationsstelle Einzelvormünder durch Beratung, regelmäßige Austauschtreffen und fachliche Begleitung.
Gesucht werden Menschen, die offen, empathisch und sensibel für die Bedürfnisse junger Menschen sind und sich gerne für deren Belange einsetzen. Dazu gehören unter anderem schulische Themen, medizinische Versorgung, finanzielle Angelegenheiten sowie die Kommunikation mit Behörden. Ein regelmäßiger persönlicher Kontakt – mindestens einmal im Monat – ist entscheidend, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und die rechtliche Vertretung wirksam ausüben zu können.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich bei den Informationsabenden über Voraussetzungen, Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren.
Termine und Orte
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 17 Uhr an folgenden Außenstellen:
- 02.03.2026, 17 Uhr – Weinheim: Röntgenstraße 2, 69469 Weinheim
- 26.02.2026, 17 Uhr – Sinsheim: Muthstraße 4, 74889 Sinsheim
Die Teilnahme ist nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail möglich:
Telefon: 06221 522 2126
E-Mail: koordinationsstelle.vormundschaft@rhein-neckar-kreis.de
Auch außerhalb dieser beiden Termine ist eine telefonische Beratung unter 06221 522 2126 jederzeit möglich. Weitere Informationen unter: Vormundschaft im Rhein-Neckar-Kreis.