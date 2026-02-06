"Willst Du mein Vormund sein?"

Halt geben, wenn niemand da ist - Ehrenamtliche Vormünder im Rhein-Neckar-Kreis gesucht

Wenn Eltern ausfallen, darf ein Kind nicht allein bleiben. Ehrenamtliche Vormünder übernehmen Verantwortung, treffen wichtige Entscheidungen und begleiten junge Menschen durch prägende Lebensphasen. Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dazu finden jetzt Informationsabende in Weinheim und Sinsheim statt.

Manchmal fehlt einem jungen Menschen genau das, was selbstverständlich sein sollte: eine verlässliche erwachsene Stimme an seiner Seite. Foto: Adobe Stock
Manchmal fehlt einem jungen Menschen genau das, was selbstverständlich sein sollte: eine verlässliche erwachsene Stimme an seiner Seite.

Region. Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises sucht engagierte Persönlichkeiten, die bereit sind, eine ehrenamtliche Vormundschaft für Kinder oder Jugendliche zu übernehmen. Um Interessierten einen umfassenden Einblick in diese verantwortungsvolle Aufgabe zu ermöglichen, finden in Kürze zwei Informationsabende an den Standorten Sinsheim und Weinheim statt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wenn Eltern aufgrund von Krankheit, Tod oder fehlender Erziehungsfähigkeit die elterliche Sorge nicht ausüben können, bestellt das Familiengericht eine Vormundin oder einen Vormund. Dies betrifft auch minderjährige Ausländerinnen und Ausländer, die ohne sorgeberechtigte Bezugsperson nach Deutschland eingereist sind.

Mehr zum Thema Ehrenamt lesen Sie in unseren berührenden Porträts aus der Region: In der Freizeit Leben retten.

Ehrenamtliche Vormünder bringen wertvolle Lebenserfahrung, persönliche Stärken und berufliche Kompetenzen mit, die jungen Menschen Orientierung geben und sie in wichtigen Lebensphasen unterstützen können. Eine spezielle Ausbildung ist nicht erforderlich: Die Koordinationsstelle Vormundschaft des Jugendamtes bereitet Interessierte sorgfältig auf ihre Aufgabe vor und begleitet sie während der gesamten Dauer der Vormundschaft.

Ziel ist die Betreuung eines jungen Menschen – oder zweier Geschwister –, ohne dass diese im Haushalt der Vormundin oder des Vormunds leben. Seit 2023 unterstützt die Koordinationsstelle Einzelvormünder durch Beratung, regelmäßige Austauschtreffen und fachliche Begleitung.

Kinder brauchen nicht nur ein sicheres Zuhause, Zeit zum Spielen und Lernen, sondern jedes Kind braucht jemanden, der für es eintritt und seine Interessen vertritt. Foto: Adobe Stock
Kinder brauchen nicht nur ein sicheres Zuhause, Zeit zum Spielen und Lernen, sondern jedes Kind braucht jemanden, der für es eintritt und seine Interessen vertritt.

Gesucht werden Menschen, die offen, empathisch und sensibel für die Bedürfnisse junger Menschen sind und sich gerne für deren Belange einsetzen. Dazu gehören unter anderem schulische Themen, medizinische Versorgung, finanzielle Angelegenheiten sowie die Kommunikation mit Behörden. Ein regelmäßiger persönlicher Kontakt – mindestens einmal im Monat – ist entscheidend, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und die rechtliche Vertretung wirksam ausüben zu können.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich bei den Informationsabenden über Voraussetzungen, Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren.

Termine und Orte

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 17 Uhr an folgenden Außenstellen:

  • 02.03.2026, 17 Uhr – Weinheim: Röntgenstraße 2, 69469 Weinheim
  • 26.02.2026, 17 Uhr – Sinsheim: Muthstraße 4, 74889 Sinsheim

Die Teilnahme ist nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail möglich:
Telefon: 06221 522 2126
E-Mail: koordinationsstelle.vormundschaft@rhein-neckar-kreis.de

Auch außerhalb dieser beiden Termine ist eine telefonische Beratung unter 06221 522 2126 jederzeit möglich. Weitere Informationen unter: Vormundschaft im Rhein-Neckar-Kreis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Brände im Rhein-Neckar-Kreis – hoher Schaden
Feuer in Küche und Scheune

Zwei Brände im Rhein-Neckar-Kreis – hoher Schaden

Gleich zweimal hat es im Rhein-Neckar-Kreis gebrannt. Die Polizei schätzt, dass der Schaden im fünfstelligen Bereich liegt.

17.10.2025

Ehrenamt

Rhein-Neckar-Kreis: Ehrenamtliche Vormünder dringend gesucht 

Ehrenamtliche Vormundschaft schenkt Kindern und Jugendlichen Halt und Perspektive. Infoveranstaltungen am 26. Juni in Weinheim und am 3. Juli in Heidelberg.

20.06.2025

Integration

Rhein-Neckar-Kreis sucht ehrenamtliche Sprachmittler: neue Schulung im Oktober

Der Rhein-Neckar-Kreis sucht ehrenamtliche Dolmetscher für alle Sprachen, um Neuankömmlingen den Einstieg in die Gesellschaft zu erleichtern. Besonders hoch ist derzeit der Bedarf an Dolmetschern für Georgisch.

29.09.2023

Rhein-Neckar-Kreis

Jugendamt sucht Ehrenamtliche als Vormund für Kinder und Jugendliche

Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises sucht ehrenamtlich engagierte Menschen, die die Vormundschaft für ein Kind oder einen Jugendlichen übernehmen möchten.

03.08.2023

Rhein-Neckar-Kreis will einen Löschroboter anschaffen
Rhein-Neckar

Rhein-Neckar-Kreis will einen Löschroboter anschaffen

Das Land Baden-Württemberg fördert unter anderem aber auch die Anschaffung einer mobilen Atemschutzanlage. Was hinter den Förderzusagen des Landes steckt.

19.07.2023