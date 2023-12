Handgreiflichkeiten zwischen Radfahrer und Fußgänger eskalieren

Am Dienstagabend, 26. Dezember hat ein bisher unbekannter Radfahrer einem 66-jährigen Fußgänger ins Gesicht geschlagen. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Um 20.30 Uhr stand der 66-Jährige an der Kreuzung Römerstraße /Feuerbachstraße an der roten Fußgängerampel. Zeitgleich näherte sich ein Radfahrer, der von der dortigen Unterführung kommend in die Feuerbachstraße einbog. Hierbei gerieten die beiden zunächst in verbale Streitigkeiten, in der Folge der unbekannte Radfahrer dem 66-Jährigen zweimal ins Gesicht schlug. Durch die Schläge stürzte der 66-jährige zu Boden. Bevor der Radfahrer seine Weiterfahrt in die Feuerbachstraße fortsetzte, trat er auf die Hand des am Boden liegenden Mannes und entfernte sich.