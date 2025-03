Heddesheim: Verkehrs-Rowdy unterwegs - Zeugen gesucht

Heddesheim. Eine rücksichtslose Autofahrerin gefährdete einen 49-jährigen Autofahrer am Mittwochmorgen. Wie die Polizei berichtet, war der 49-Jährige gegen 9.15 Uhr auf der Viernheimer Straße von Heddesheim in Richtung Viernheim unterwegs. Dort näherte sich ihm ein zu schnell fahrender Pkw. Die Fahrerin des Pkw beschleunigte an der Einmündung zur Viernheimer Straße. Beim Abbiegen nahm sie dem 49-Jährigen dort die Vorfahrt. Dabei geriet sie auf die Linksabbiegerspur der Viernheimer Straße.