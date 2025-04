Heddesheim: Zwei Jeeps gestohlen - Ermittlungen wegen Bandendiebstahl

Heddesheim. Unbekannte haben zwischen 21 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwochmorgen zwei Autos der Marke Jeep entwendet. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 80.000 Euro und sucht Zeugen. Ein weißer Jeep vom Typ Wrangler Unlimited war in der Zedernstraße geparkt, ein grauer Jeep vom Typ Grand Cherokee in der Birkenstraße. Wie die Täter in die Fahrzeuge einbrachen und diese entwendeten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.