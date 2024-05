Ausgebrannter Jeep in Schwetzingen wirft Fragen auf

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag haben Unbekannte auf einem Waldweg einen Jeep angezündet. Das teilt die Polizei am folgenden Dienstagnachmittag mit.

Am Montagmorgen entdeckte ein Zeuge gegen 8.15 Uhr in einem Waldgebiet bei Schwetzingen, im Gewann "Entenpfuhl" an der L 722 in Fahrtrichtung Speyer, das vollständig ausgebranntes Fahrzeug. Laut derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um einen SUV der Marke Jeep. Hinweise auf den Besitzer gibt es bisher nicht.