Heidelberg: 29-jährige Frau vermisst
Eine 29-jährige Heidelbergerin wird seit mehreren Wochen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Heidelberg. Eine 29-jährige Frau aus Heidelberg wird seit dem 10. Februar vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie zuletzt an diesem Tag persönlichen Kontakt zu ihren Mitbewohnern. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.
Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor, ein Bild der 29-Jährigen kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden. Darüber hinaus nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (sig)