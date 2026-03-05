Heidelberg: 29-jährige Frau vermisst

Heidelberg. Eine 29-jährige Frau aus Heidelberg wird seit dem 10. Februar vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie zuletzt an diesem Tag persönlichen Kontakt zu ihren Mitbewohnern. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor, ein Bild der 29-Jährigen kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/