Trotz Fahrradhelm

Heidelberg: 57-jährige Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Eine 57-jährige Frau stürzt mit ihrem Pedelec in Heidelberg zu Boden und verletzt sich lebensgefährlich am Kopf.

Die Pedelec-Fahrerin stürzte alleinbeteiligt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Pedelec-Fahrerin stürzte alleinbeteiligt (Symbolbild).

Heidelberg. Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin hat sich am Donnerstagabend bei einem Sturz im Heidelberger Stadtteil Wieblingen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau zunächst um kurz nach 20 Uhr auf dem Radschutzstreifen entlang der Mannheimer Straße in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs.

Nach der Unterquerung der A5 wechselte sie auf den gemeinsamen Rad- und Gehweg, wobei sie jedoch die Kontrolle über ihr Pedelc verlor. Sie stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Obwohl sie einen Helm trug, zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Die 57-Jährige kam daraufhin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sie befindet sich in kritischem Zustand, teilte ein behandelnder Arzt mit. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an. (sig)

