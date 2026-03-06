Unfall

Heidelberg: Auto kommt von Fahrbahn ab - Rettungseinsatz in Wieblingen

Auf der L637 bei Heidelberg-Wieblingen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich nach dem Unfall in Wieblingen im Einsatz (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich nach dem Unfall in Wieblingen im Einsatz (Symbolbild).

Heidelberg. Ein Pkw ist am Freitag bei Heidelberg-Wieblingen von der Fahrbahn der L637 abgekommen. Das teilte die Polizei am Abend mit. Rettungsdienst, Feuerwehr und Einsatzkräfte der Ordnungshüter befinden sich dort im Einsatz. Zum Unfallhergang und ob es Verletzte gab, konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. (heh)

