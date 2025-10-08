Unfall

Heidelberg: Drei beteiligte Fahrzeuge bei Unfall auf A656 - eine Person verletzt

Bei einem Unfall auf der A656 mit drei Fahrzeugen wurde eine 27-Jährige verletzt.

Eine junge Fahrerin sah das Abbremsen einer vorausfahrenden 27-Jährigen wegen stockendem Verkehr zu spät und fuhr auf ihr Heck. Foto: Adobe Stock
Eine junge Fahrerin sah das Abbremsen einer vorausfahrenden 27-Jährigen wegen stockendem Verkehr zu spät und fuhr auf ihr Heck.
