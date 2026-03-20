Unfall

Heidelberg: E-Roller-Fahrer brettert über Rot und wird angefahren

In der Vangerowstraße kommt es am Donnerstagmorgen zu einem Zusammenstoß. Der E-Scooter-Fahrer wurde dabei verletzt.

Nach dem Zusammenstoß stürzte der E-Roller-Fahrer zu Boden (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Nach dem Zusammenstoß stürzte der E-Roller-Fahrer zu Boden (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 29-jähriger E-Roller-Fahrer ist am Donnerstagmorgen über eine rote Ampel in der Vangerowstraße gefahren und deshalb von einem VW angefahren worden. Nach Angaben der Polizei stürzte der 29-Jährige deshalb zu Boden und verletzte sich. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)

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