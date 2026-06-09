Heidelberg: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld
Mit Gewalt verschaffen sich Unbekannte Zugang zu einer Heidelberger Wohnung. Unerkannt machen sie sich anschließend aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.
Heidelberg. Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Wohnung in einem Weinheimer Mehrfamilienhaus in der Römerstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei öffneten die Einbrecher gewaltsam die Wohnungstür und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie dann die Zimmer nach Wertgegenständen. Die Täter machten sich anschließend mit Bargeld und Schmuck als Beute aus dem Staub. Die genaue Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht beziffern.
Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden. (heh)