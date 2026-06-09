Kriminalität

Heidelberg: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Mit Gewalt verschaffen sich Unbekannte Zugang zu einer Heidelberger Wohnung. Unerkannt machen sie sich anschließend aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter brachen die Tür einer Wohnung in Heidelberg gewaltsam auf (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Täter brachen die Tür einer Wohnung in Heidelberg gewaltsam auf (Symbolbild).

Heidelberg. Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Wohnung in einem Weinheimer Mehrfamilienhaus in der Römerstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei öffneten die Einbrecher gewaltsam die Wohnungstür und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie dann die Zimmer nach Wertgegenständen. Die Täter machten sich anschließend mit Bargeld und Schmuck als Beute aus dem Staub. Die genaue Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Einbrecher stehlen Bargeld, Schmuck und Parfüm aus Wohnung
Kripo ermittelt

Mannheim: Einbrecher stehlen Bargeld, Schmuck und Parfüm aus Wohnung

Unbekannte sind am Mittwoch in Mannheim-Lindenhof in eine Wohnung in der Waldparkstraße eingebrochen und stahlen Bargeld, Schmuck und Parfüm.

29.01.2026

Lampertheim: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck 
Polizei

Lampertheim: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck 

Unbekannte Täter haben in Lampertheim eine Wohnung aufgebrochen und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

21.01.2026

Weinheim: Einbrecher erbeuten in Keplerstraße Bargeld und Schmuck
Zeugen gesucht

Weinheim: Einbrecher erbeuten in Keplerstraße Bargeld und Schmuck

Einbrecher steigen über eine Markise in ein Fenster in der Keplerstraße ein. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe. Wer hat etwas beobachtet?

24.04.2025

Bensheim: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Haus 
Zeugen gesucht

Bensheim: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Haus 

Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Mehrfamilienhaus in Bensheim eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

27.03.2025

Weinheim: Schmuck und Bargeld aus Penthouse gestohlen - Zeugen gesucht
Blaulicht

Weinheim: Schmuck und Bargeld aus Penthouse gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Penthouse-Wohnung eingestiegen und haben Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

31.01.2025