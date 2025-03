Heidelberg: Frau greift Polizeibeamten an

Heidelberg. Eine Frau hat am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Albert-Fritz-Straße in Heidelberg-Kirchheim einen Polizeibeamten mit einer Bratpfanne angegriffen. Laut Polizeiangaben wurden die Beamten zuvor von der Seniorin gerufen, die von einer unbekannten Person auf ihrem Balkon ausgesperrt worden war. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand die Frau auf dem Balkon und schrie. Sie schien sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Ein Polizeibeamter nahm mit ihr Kontakt auf und kletterte auf den Balkon, um der Frau zu helfen. Aus bislang unerklärlichen Gründen schlug die Frau mehrfach auf den Polizisten mit einer Bratpfanne ein und versuchte, ihn von dem etwa zwei Meter hoch gelegenen Balkon zu stoßen. Dem Beamten gelang es, die Frau überwältigen und sie vorläufig festzunehmen. Der Polizeibeamte wurde durch die Angriffe leicht verletzt und im Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Frau kam in eine psychiatrische Klinik. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen. (bw)