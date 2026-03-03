Kriminalität

Heidelberg: Gruppe greift 16-Jährigen an und stehlen Schuhe

Ein 16-Jähriger ist von einer Gruppe unvermittelt attackiert worden. Die Angreifer flüchteten im Anschluss mit den Nike Air Max des Jugendlichen.

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend von einer achtköpfigen Gruppe in der Heidelberger Altstadt angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei hatten es die Unbekannten auf die Schuhe des Jugendlichen abgesehen. Der 16-Jährige wurde gegen 20.15 Uhr von einem jungen unbekannten Mann angesprochen, als er in Begleitung durch den Marstallhof lief. Daraufhin schlug der Fremde unvermittelt zu. Im weiteren Verlauf wirkte aus die etwa achtköpfige Gruppe um den Angreifer körperlich auf den 16-Jährigen ein und zog dem Jugendlichen die Schuhe aus.

Nach wenigen Minuten ließen sie von ihm ab und hauten in unbekannte Richtung ab - mit den schwarzen Nike Air Max des 16-Jährigen. Die Schuhe sollen einen Wert von etwa 170 Euro haben. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt.

Die Gruppenmitglieder sollen etwa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein, hatten dunkle Haare und Bärte, gebräunte Haut und waren dunkel gekleidet. Der Angreifer soll etwa 1,83 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Er hatte einen grauen Pullover und eine schwarze Mütze auf.

Hintergründe zu der Tat sind bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis führt. Zeugen werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden. (heh)

