Einbruch Heidelberg: Kriminelle brechen in Kirche ein Unbekannte hebelten die Türe auf und verschafften sich über den Friedhof Zutritt in das Gotteshaus. 19.11.2025 Die Unbekannten hebelten die Seitentür auf (Symbolbild).