Heidelberg: Mann nach Angriffen auf Polizebeamte vor Gericht 

Heidelberg. Ein Mann muss sich ab 27. Februar (9 Uhr) vor dem Landgericht Heidelberg wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Er soll unter anderem zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten Polizeibeamte in Heidelberg mit einem gefährlichen Werkzeug angegriffen und versucht haben, diese zu verletzen, hieß es in einer Mitteilung. Mit welchem Gegenstand der Mann angriff, teilte das Gericht nicht mit. Desweiteren soll der 1999 geborene Angeklagte eine weitere Person zu einem anderen Zeitpunkt ebenfalls in Heidelberg bedroht und Widerstand gegen hinzugerufene Polizisten geleistet haben. Der Angeklagte leidet vermutlich an einer paranoiden Schizophrenie, hieß es weiter. Das Gericht weist darauf hin, dass zum Prozessauftakt voraussichtlich lediglich der Anklagesatz verlesen werden. Insgesamt sind vier Verhandlungstage geplant. (dls)