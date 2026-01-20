Heidelberg: Mann zerstört Ausstellungsstücke in Kino und haut ab
Im Kino Luxor-Filmpalast in Heidelberg hat ein Mann mehrere Ausstellungsstücke zerstört und ist dann abgehauen. Doch weit kommt der Flüchtige nicht.
Heidelberg. In einem Kino in der Heidelberger Bahnstadt hat ein 44-Jähriger am späten Montagabend erheblichen Sachschaden verursacht. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 23 Uhr im Luxor-Filmpalast in der Eppelheimer Straße.
Nach Angaben der Polizei betrat der Mann in einem abgesperrten Bereich des Kinos, in dem mehrere Exponate ausgestellt waren. Dort setzte er sich auf die Ausstellungsstücke. Er daraufhin verlor das Gleichgewicht und stürzte gemeinsam mit ihnen zu Boden. Mehrere Stücke wurden dabei beschädigt, der entstandene Schaden beläuft sich auf nahezu 10.000 Euro.
Anschließend verließ der Mann das Kino. Eine Polizeistreife konnte ihn jedoch wenig später in der Straße Langer Anger antreffen und vorläufig festnehmen.
Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige wieder entlassen. (tak)