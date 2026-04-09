Heidelberg: Mehrere Personen und Hund bei schwerem Unfall verletzt

Heidelberg. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Uferstraße in Heidelberg sind am Donnerstagnachmittag mehrere Personen und ein Hund verletzt worden. Laut Polizeimeldung überquerten gegen 15.10 Uhr zwei Personen zu Fuß sowie eine Person auf einem Lastenfahrrad den dortigen Zebrastreifen unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke. Sie wurden dabei von einem Auto erfasst. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor, auch ein Hund soll verletzt worden sein. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Derzeit ist die Uferstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird nachberichtet. (sig)