Unfälle

Mehrere Menschen und Hund bei Verkehrsunfall verletzt

Beim Überqueren eines Zebrastreifens in Heidelberg kommt es zu einem schweren Unfall. Gleich mehrere Menschen werden verletzt.

Auch ein Hund wurde bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Auch ein Hund wurde bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Heidelberg sind mehrere Menschen und ein Hund verletzt worden. Zwei Fußgänger und ein Lastenradfahrer haben einen Zebrastreifen überquert und sind von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Zur Schwere der Verletzungen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Uferstraße, in der der Unfall passierte, sei in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

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