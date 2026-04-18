Heidelberg: Motorradfahrer stürzt auf A656 - Rettungsheli im Einsatz

Heidelberg. Ein 26-Jähriger hat am Freitagabend auf der A656 zwischen Heidelberg und Mannheim die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war die Ursache für den Sturz eine Bodenwelle auf der Fahrbahn. Da die Schwere der Verletzungen zunächst schwierig eingeschätzt werden konnte, wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Dafür und wegen der Unfallaufnahme musste die Autobahn bis circa 20.50 Uhr gesperrt werden. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz lediglich leichte Verletzungen. Der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, hat die Ermittlungen aufgenommen. (heh)