Blaulicht

Heidelberg: Motorradfahrer stürzt auf A656 - Rettungsheli im Einsatz

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend auf der A656 zwischen Heidelberg und Mannheim gestürzt und hat sich dabei verletzt. Schuld an dem Unfall war wohl die Fahrbahnbeschaffenheit.

Für den Einsatz musste die A656 kurzzeitig gesperrt werden (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Für den Einsatz musste die A656 kurzzeitig gesperrt werden (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 26-Jähriger hat am Freitagabend auf der A656 zwischen Heidelberg und Mannheim die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war die Ursache für den Sturz eine Bodenwelle auf der Fahrbahn. Da die Schwere der Verletzungen zunächst schwierig eingeschätzt werden konnte, wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Dafür und wegen der Unfallaufnahme musste die Autobahn bis circa 20.50 Uhr gesperrt werden. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz lediglich leichte Verletzungen. Der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, hat die Ermittlungen aufgenommen. (heh)

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