Heidelberg: Neben Auto abgestellt - Dreister Dieb klaut E-Bike
Ein dreister Dieb hat ein E-Bike in unmittelbarer Nähe der Besitzerin entwendet. Die Frau hatte das Fahrrad neben ihrem Camper abgestellt.
Heidelberg. Ein dreister Dieb hat am Freitagvormittag ein E-Bike in unmittelbarer Nähe seiner Besitzerin entwendet. Nach Angaben der Polizei stellte eine 68-Jährige das Fahrrad gegen 11.30 Uhr in der Straße Gleisdreieck in Heidelberg neben ihrem Fahrzeug ab.
Die Frau hatte das E-Bike zuvor aus ihrem Camper geladen und es an einen dort abgestellten Anhänger gelehnt. Während sie im Inneren des Campers Arbeiten erledigte, bemerkte sie einen Mann am Anhänger. Als sie kurz darauf wieder aus dem Fahrzeug kam, sah sie, wie der zuvor beobachtete Unbekannte mit ihrem E-Bike davonfuhr.
Der Tatverdächtige wird als dunkelhäutig beschrieben, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und 35 bis 45 Jahre alt. Er soll einen gestutzten Vollbart sowie eine Brille getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06221 1857 0 entgegen. (dls)