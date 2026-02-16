Blaulicht

Heidelberg: Neben Auto abgestellt - Dreister Dieb klaut E-Bike 

Ein dreister Dieb hat ein E-Bike in unmittelbarer Nähe der Besitzerin entwendet. Die Frau hatte das Fahrrad neben ihrem Camper abgestellt.

Symbolbild. Foto: Adobe Stock
Symbolbild.

Heidelberg. Ein dreister Dieb hat am Freitagvormittag ein E-Bike in unmittelbarer Nähe seiner Besitzerin entwendet. Nach Angaben der Polizei stellte eine 68-Jährige das Fahrrad gegen 11.30 Uhr in der Straße Gleisdreieck in Heidelberg neben ihrem Fahrzeug ab.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Frau hatte das E-Bike zuvor aus ihrem Camper geladen und es an einen dort abgestellten Anhänger gelehnt. Während sie im Inneren des Campers Arbeiten erledigte, bemerkte sie einen Mann am Anhänger. Als sie kurz darauf wieder aus dem Fahrzeug kam, sah sie, wie der zuvor beobachtete Unbekannte mit ihrem E-Bike davonfuhr.

Der Tatverdächtige wird als dunkelhäutig beschrieben, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und 35 bis 45 Jahre alt. Er soll einen gestutzten Vollbart sowie eine Brille getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06221 1857 0 entgegen. (dls)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Aufmerksamer Zeuge vereitelt Fahrrad-Diebstahl - Hinweise erbeten
Blaulicht

Heidelberg: Aufmerksamer Zeuge vereitelt Fahrrad-Diebstahl - Hinweise erbeten

Ein Unbekannter trug ein abgeschlossenes Fahrrad nachts in Heidelberg durch die Gegend. Ein aufmerksamer Zeuge spricht den Mann an.

03.09.2025

Heidelberg: Mann stiehlt Champagner und Wein - gleich dreimal
Dreister Dieb

Heidelberg: Mann stiehlt Champagner und Wein - gleich dreimal

Ein 63-Jähriger bedient sich an teurem Champagner und Wein aus dem Lager einer Bar in Heidelberg. Auch, dass ihn ein Mitarbeiter dabei erwischt, hält ihn nicht davon ab.

22.08.2025

Dreister Dieb gibt sich als Teppichhändler aus
Trickbetrug

Dreister Dieb gibt sich als Teppichhändler aus

Ein Anruf, ein angeblicher Mottenfund und plötzlich fehlt Schmuck: So fiel eine Seniorin auf einen Trickbetrüger herein.

06.07.2025

E-Bike aus Keller entwendet
Weinheim

E-Bike aus Keller entwendet

E-Bike aus Keller geklaut. Durch einen Tracker konnte das Fahrrad zur Besitzerin zurückgebracht werden. Was eine Bauarbeiterunterkunft damit zu tun hat.

02.03.2024

Lörrach

Alarmanlage an E-Bike schreckt Fahrraddieb ab

14.04.2023