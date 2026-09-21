Verkehrsunfall

Heidelberg: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 45-Jähriger will in Heidelberg die Eppelheimer Straße überqueren. An einer Ampel kommt es kurz darauf zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hielt der 45-Jährige am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Eppelheimer Straße/Am Markt an einer roten Fußgängerampel. Als sie auf Grün umschaltete, überquerte er die Fahrbahn der Eppelheimer Straße in Richtung Czerny-Brücke. Anschließend querte er auch die Gegenfahrbahn, obwohl die Ampel dort noch Rot zeigte. Dabei wurde der Pedelec-Fahrer auf Höhe der Parkplatzeinfahrt eines Einkaufszentrums vom Audi eines 63-Jährigen erfasst. Die für den Audi-Fahrer geltende Ampel zeigte Grün. Der Radler stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und zog sich schwere Verletzungen an der Schulter und am Kopf zu. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

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