Heidelberg: Pfefferspray-Attacke nach Streit in Altstadt
Die Polizei ist sich sicher, dass die beiden jungen Männer sich kannten. Unklar ist jedoch, worüber sich die beiden stritten.
Heidelberg. Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag (11. November) einen 19-Jährigen am Neckarmünzplatz in der Heidelberger Altstadt im Streit mit Pfefferspray attackiert. Laut Polizei ist bisher nicht bekannt, warum sich die jungen Männer stritten. Klar ist aber, dass sich die beiden kannten. Durch die Attacke erlitt das Opfer starke Augenreizungen und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige flüchtete nach dem Angriff.
Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 18570 bei der Polizei zu melden. (heh)