Bild
Zeugen gesucht

Heidelberg: Pfefferspray-Attacke nach Streit in Altstadt

Die Polizei ist sich sicher, dass die beiden jungen Männer sich kannten. Unklar ist jedoch, worüber sich die beiden stritten.

Der 19-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der 19-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag (11. November) einen 19-Jährigen am Neckarmünzplatz in der Heidelberger Altstadt im Streit mit Pfefferspray attackiert. Laut Polizei ist bisher nicht bekannt, warum sich die jungen Männer stritten. Klar ist aber, dass sich die beiden kannten. Durch die Attacke erlitt das Opfer starke Augenreizungen und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige flüchtete nach dem Angriff.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 18570 bei der Polizei zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite