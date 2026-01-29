Heidelberg: Pflegerin bestiehlt Altenheimbewohner - Schaden über 20.000 Euro
Eine 59-Jährige hat Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims in Heidelberg-Rohrbach bestohlen. Sie ließ Schmuck und Bargeld mitgehen. Sie wurde vorläufig festgenommen.
Heidelberg. Eine 59-jährige Mitarbeiterin einer Seniorenresidenz hat Bewohnerinnen und Bewohner bestohlen. Nach Polizeiangaben entwendete sie zwischen Donnerstag, 22. Januar 2026, und Freitag, 23. Januar 2026, Schmuck, weitere Wertgegenstände und Bargeld aus mehreren Bewohnerzimmern. Dabei nutzte sie die Arg- und Wehrlosigkeit der betagten Menschen aus. Nach bisherigen Ermittlungen verkaufte die Frau den gestohlenen Schmuck anschließend und kam so an weiteres Bargeld. Der bislang bekannte Schaden wird auf über 20.000 Euro beziffert.
Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelte in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg und machte die Tatverdächtige ausfindig. Die 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Sie muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (tak)