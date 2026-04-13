Heidelberg: Polizei nimmt Reifenstecher fest
Ein Zeuge hatte einen Mann in Heidelberg dabei beobachtet, wie er die Reifen von insgesamt fünf Autos zerstach. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.
Heidelberg. Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Heidelberg einen 57-jährigen Reifenstecher festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 14 Uhr gesehen, wie der Tatverdächtige in der Kaiserstraße immer wieder in die Reifen geparkter Autos stach. Der Zeuge verständigte die Ordnungshüter hielt den 57-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Wie sich bei der Nachschau vor Ort herausstellte, hatte der Täter bei fünf Autos insgesamt sechs Reifen aufgestochen. Die Polizisten des Reviers Heidelberg-Mitte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 57-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (heh)