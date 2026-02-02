Ludwigshafen: Reifen von neun Fahrzeugen zerstochen
Ein Mann hat am Samstag in Ludwigshafen die Reifen von insgesamt neun Fahrzeugen zerstochen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.
Ludwigshafen. Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend die Reifen von insgesamt neun Fahrzeugen in der Schanz- und in der Welserstraße in Ludwigshafen zerstochen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Mann bei der Tat beobachtet. Er soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein, eine kröäftige Statur haben und etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Außerdem soll er kurze schwarze Haare und einen Vollbart gehabt haben. Hinweise zu dem Täter werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entegegengenommen. (heh)