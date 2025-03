Heddesheim: Reifen an 14 Autos zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim. An insgesamt 14 Autos sind in Heddesheim am Freitagmorgen die Reifen zerstochen worden. Wie die Polizei berichtet, waren die betroffenen Fahrzeuge über das Gemeindegebiet verteilt. Demnach standen zehn Autos in der Wasserbettstraße, zwei in der Bahnhofstraße und zwei weitere in der Kirchbaumstraße. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 melden. (heh)