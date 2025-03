Heddesheim: Erneut zerstochene Autoreifen - Polizei schnappt Täter

Heddesheim. Die Polizei hat den Heddesheimer Reifenstecher geschnappt. Bereits am Freitag wurden der Polizei insgesamt 14 Fälle von zerstochenen Autoreifen gemeldet, am Dienstag kamen etwa zehn weitere hinzu, berichten die Beamten in einer Pressemitteilung. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat jedoch und verständigte sofort die Polizei. Sie stellten den 16-jährigen Täter, der die Taten von Freitag- und Dienstagmorgen gestand. Er muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen verantworten. Der Polizeiposten Heddesheim des Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen eingeleitet. (heh)