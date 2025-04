Mannheim: Reifen bei Mercedes zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Bei einem Mercedes sind in Mannheim alle vier Reifen zerstochen worden. Wie die Polizei berichtet, stand das Fahrzeug in einer Tiefgarage in der Heinrich-Wittkamp-Straße. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Reifen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zerstochen worden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0621 / 3301-0 melden. (heh)