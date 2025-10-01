Autohasser am Werk? Mannheim: Autoreifen an zwei Autos zerstochen Die Höhe des Gesamtsachschadens liegt bei knapp 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. 01.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marco Schilling (Symbolbild). Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fünfstelliger Sachschaden Mannheim: Alkoholisierter Audi-Fahrer verursacht Auffahrunfall Neben dem 50-Jährigen waren noch drei weitere Fahrzeuge involviert. 09.09.2025 Blaulicht Mannheim: Reifen bei Mercedes zerstochen - Polizei sucht Zeugen Das Auto war in einer Tiefgarage abgestellt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden. 01.04.2025 Autoindustrie Investorensuche für Audi-Werk Brüssel erfolglos beendet Das Ende der E-Auto-Fabrik des Volkswagenkonzerns in Belgien rückt immer näher. Die Verhandlungen über einen Sozialplan für die 3.000 Beschäftigten laufen. 12.11.2024 Autoindustrie Audi verhandelt über Sozialplan für das Werk Brüssel Kein neues Modell und bislang kein Investor, der die Beschäftigung am Standort nachhaltig sichert: Unternehmen und Gewerkschaften beraten jetzt, wie es für die 3.000 Mitarbeiter weitergeht. 01.10.2024 Autoindustrie Audi-Werk in Brüssel auf der Kippe Weil die elektrische Q8 e-tron-Familie schlecht läuft, erwägt Audi, ihre Produktion in Brüssel vorzeitig einzustellen - damit steht die Zukunft des Werks mit rund 3000 Mitarbeitern infrage. 09.07.2024