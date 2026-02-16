Heidelberg: Radfahrerin nach Überholmanöver von Auto schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen ist eine 54 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden.
Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen ist eine 54 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei am Montag war ein 87-jähriger Mann gegen 9.30 Uhr mit einem VW auf der Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs und überholte die Frau.
Dabei habe er den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht eingehalten und mit dem Außenspiegel den Lenker des Fahrrads touchiert. Die Radfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu – laut Polizei eine Ellenbogenfraktur. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden fiel den Angaben zufolge gering aus. Die Ermittlungen dauern an. (dls)