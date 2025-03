Heidelberg: Stau wegen Unfall mit Rettungswagen 

Heidelberg. Wegen eines Unfalls zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen steht der Verkehr in der Heidelberger Innenstadt still. Wie die Polizei berichtet, stießen die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße zusammen. Durch den Unfall staut sich der Verkehr in Richtung Autobahn. Auch die Gleise der Straßenbahn in Richtung Bismarckplatz sind blockiert. Angaben zu Verletzten oder Schadenshöhe gab es zunächst nicht. (heh)