Verkehr

Heidelberg: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw 

In der Nähe der Kurfürstenanlage in Heidelberg ist es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Es kann im Bereich der Kurfürstenanlage in Heidelberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen (Symbolbild). Foto: Fritz Kopetzky
Es kann im Bereich der Kurfürstenanlage in Heidelberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen (Symbolbild).

Heidelberg. Eine Straßenbahn ist an der Kreuzung Lessingstraße/Kurfürstenanlage in Heidelberg mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, befinden sich dort Rettungskräfte und Streifenwagen momentan im Einsatz. Zum Unfallhergang oder zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. (heh)

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