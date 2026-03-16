Heidelberg: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw
In der Nähe der Kurfürstenanlage in Heidelberg ist es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Heidelberg. Eine Straßenbahn ist an der Kreuzung Lessingstraße/Kurfürstenanlage in Heidelberg mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, befinden sich dort Rettungskräfte und Streifenwagen momentan im Einsatz. Zum Unfallhergang oder zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. (heh)